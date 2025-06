Noch ist die neue Sorte von Nutella in Deutschland nicht erhältlich, doch das neue Produkt von Ferrero löst bereits jetzt Diskussionen in den sozialen Medien aus.

Die neue Sorte "Nutella Peanut" erregt große Aufmerksamkeit in den sozialen Medien.

Halle (Saale). - Für viele Menschen gehört ein Glas Nutella zum festen Bestandteil am Frühstückstisch. Nun wagt Ferrero einen mutigen Schritt: Erstmals in der 60-jährigen Geschichte kündigt der Süßwarenhersteller eine vollkommen neue Sorte an.

Ferrero stellt neue Sorte "Nutella Peanut" vor

"Nutella Peanut" soll das Produkt heißen und im Frühjahr 2026 in Nordamerika auf den Markt kommen. Es soll die klassische Kakao-Haselnuss-Creme mit dem Geschmack von gerösteten Erdnüssen kombinieren.

Der Kölner Stadt-Anzeiger berichtet, dass die Sorte im Rahmen der Sweets & Snacks Expo 2025 vorgestellt wurde. Der Konzern wolle mit dieser und weiteren Neuheiten die Position auf dem US-Markt weiter ausbauen.

Wann ist "Nutella Peanut" in Deutschland erhältlich?

Wie Watson berichtet, soll die Entwicklung der Erdnuss-Variante insgesamt fünf Jahre gedauert haben. Ferrero wolle zudem 75 Millionen US-Dollar in die Umrüstung einer Fabrik in Chicago investieren, um die Produktion des neuen Aufstrichs zu garantieren.

Ob und wann das neue Nutella-Produkt auch in Europa angeboten werde, sei derzeit noch offen. In Deutschland wurde zuletzt im Herbst 2024 eine vegane Nutella-Variante auf Basis von Kichererbsen und Reissirup eingeführt.

Ist der Hype um die neue Sorte "Nutella Peanut" gerechtfertigt?

Genau wie die vegane Variante wird nun auch das neue Produkt in den sozialen Netzwerken heiß diskutiert. So schreibt beispielsweise ein User unter dem Facebook-Beitrag von "Vegane Neuheiten": "Nachdem ich die Variante Nutella vegan probiert hatte, muss ich keine weiteren Varianten kaufen." Ein anderer Nutzer kommentiert: "Wieder mit Palmöl. Ich vermute, das Produkt wird nicht so gut ankommen."

Dass diese Nutella-Variante wieder Palmöl enthält, ist bei vielen Usern im Netz ein großer Kritikpunkt. Andere sehen darin einen gelungenen Marketing-Coup, da Erdnüsse viel billiger als Haselnüsse sein sollen. "Hurra, da kann Ferrero endlich die teuren Haselnüsse einsparen", schreibt ein User ironisch.

Andere hingegen können die Markteinführung in Deutschland kaum erwarten. So finden sich unter diversen Beiträgen im Netz auch Kommentare wie "Ich flippe aus!!!!!😋😋😋", "Ohaaa krass😲 und sogar vegan" oder "Würde ich gerne probieren😁".

"Es schmeckt schön erdnussig", ist das Test-Fazit von "JunkFoodGuru". Und weiter sagt er: "Eine gelungene Kombination."

Er findet die neue Nutella-Sorte lecker und vergibt 9 von 10 Punkten, zweifelt jedoch, ob sich das Produkt auf dem hart umkämpften Markt durchsetzen wird.