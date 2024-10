Im Netz klagen Nutzerinnen und Nutzer über Probleme mit DHL-Paketen - etwa an Packstationen. Das Unternehmen sagt, dass man mit „Hochdruck“ an der Behebung arbeitet.

Bonn - Der Paketdienstleister DHL hat IT-Probleme. „Aktuell gibt es bei der Verfolgung und bei der Packstation Einschränkungen“, schrieb DHL beim Kurznachrichtendienst X. Ein Nutzer berichtete auf der Plattform Allestörungen.de, dass er mit der App die DHL-Packstation nicht bedienen und daher seine Pakete nicht abholen könne. Ein anderer bemängelte, dass kein Zugriff auf das Geschäftskundenportal möglich sei.

Ausgewählte Kundensysteme im Bereich Brief und Paket stünden nur eingeschränkt zur Verfügung, teilte das Unternehmen mit. „Unsere Techniker arbeiten mit Hochdruck an der Behebung“, erklärte ein Sprecher. Er sprach von technischen Problemen in der Infrastruktur, die im Laufe des späteren Vormittags aufgetreten seien. „Wir möchten betonen, dass diese Probleme den Transport und die Zustellung von Briefen und Paketen nicht gefährden“, so der Sprecher weiter. Über das genaue Ausmaß der Störung machte das Unternehmen keine Angaben.