Frankfurt/Main - Die Lufthansa Group hat trotz des Zollstreits mit den USA in den ersten vier Monaten des Jahres deutlich mehr Passagiere über den Nordatlantik geflogen als ein Jahr zuvor. Im ersten Quartal seien 7,1 Prozent mehr Gäste mit den Fluggesellschaften gereist, berichtet Europas größte Airline-Gruppe. Auch im April habe es deutliche Nachfragesteigerungen gegeben.

Erste Turbulenzen zeichnen sich für das dritte Quartal ab, in dem die Buchungen zumindest für die günstigsten Economy-Tickets in Richtung USA schwächeln. Vorstandschef Carsten Spohr versetzt sich zur Erklärung an den Küchentisch vieler Familien in Europa. Dort werde zum geplanten US-Urlaub überlegt: „Ob wir wirklich jetzt dahin wollen, wissen wir noch nicht.“

Der Lufthansa-Chef erwartet daher kurzfristigere Buchungen. Mit den Preisen werde man aber nicht heruntergehen, sondern eher weniger Plätze anbieten. Zur Beobachtung der Marktveränderungen habe man eine Task-Force eingesetzt.

Lufthansa drückt im Atlantikgeschäft auf die Bremse

Zum Jahresende will die Lufthansa-Gruppe ihr Angebot in die USA nicht mehr so schnell ausbauen wie zuletzt. Das Wachstum solle im vierten Quartal von 6 auf 3 Prozent reduziert werden. Diese Maßnahme könne auch vorgezogen werden, kündigt Spohr an.

Sehr stabil zeige sich hingegen die Nachfrage in den USA nach Europaflügen. Die Probleme der großen US-Gesellschaften seien allein mit dem schwachen Inlandsverkehr und fehlenden Touristen aus Mexiko und Kanada erklärbar.

Rückenwind erhält der Luftverkehrskonzern durch die Abwertung des Dollar zum Euro und niedrigere Kerosinpreise. So rechnet der Vorstand für 2025 nur noch mit Treibstoffkosten von rund 7,3 Milliarden Euro - 600 Millionen Euro weniger als noch im März prognostiziert.

US-Hersteller würden stärker unter Zöllen leiden

Optimistisch zeigt sich Spohr zur Frage möglicher Handelshemmnisse und Lieferkettenproblemen bei den Flugzeugherstellern. Es sei klar, dass keine Airline der Welt 20-prozentige Zölle verkraften könne.

Er gehe wie viele in der Branche aber stark davon aus, dass ein möglicher Zollkrieg die US-Industrie stärker treffen würde als Europa und es daher noch viele Gespräche geben werde, sagte Spohr. Die aktuellen Lieferprobleme werden nach seiner Einschätzung dennoch bis zum Ende des Jahrzehnts anhalten und die Airlines zur strikten Kapazitätsplanung zwingen.

Lufthansa sei nicht daran interessiert, bei Boeing stornierte Aufträge von chinesischen Gesellschaften zu übernehmen, erklärt Spohr. Man wolle jetzt erst einmal die eigenen Bestellungen einflotten. Derzeit fehlen dem Konzern 41 Boeing-Maschinen, die längst ausgeliefert sein sollten.

Spohr rechnet nun für den Sommer mit ersten 787-Dreamlinern, die im dritten Quartal in Betrieb genommen werden sollen. Die längst fertig gestellten Jets sollen zunächst im Europa-Verkehr starten - vorerst aber mit teils gesperrten Sitzreihen, die bislang nicht zugelassen sind.

Töchter tragen hohe Gewinne bei

Trotz deutlich höherer Einnahmen startete Lufthansa erneut mit tiefroten Zahlen ins Jahr. Im ersten Quartal steigerte das Unternehmen zwar den Umsatz im Jahresvergleich um zehn Prozent auf 8,1 Milliarden Euro. Der um Sonderposten bereinigte operative Verlust (bereinigtes Ebit) verringerte sich aber um 15 Prozent auf 722 Millionen Euro. Unter dem Strich wuchs der Fehlbetrag des Konzerns wegen einer geringeren Steuerentlastung um mehr als ein Fünftel auf 885 Millionen Euro.

Dass es nicht noch schlimmer kam, verdankt der Konzern den Gewinnen seiner Töchter. Die Frachtsparte Lufthansa Cargo kehrte mit einem bereinigten operativen Gewinn von 62 Millionen Euro in die schwarzen Zahlen zurück. Die Wartungssparte Lufthansa Technik nahm mit einem entsprechenden Gewinn von 161 Millionen Euro so viel wie noch nie in einem ersten Quartal ein.

Marke Lufthansa soll wieder schwarze Zahlen schreiben

Während im Vorjahr mehrere Streiks teuer zu Buche geschlagen hatten, stiegen nun die Betriebskosten unter anderem für die Flugsicherung im ersten Quartal spürbar. Zudem fiel Ostern diesmal erst ins zweite Quartal, was rund 80 Millionen Euro weniger Gewinn bedeutete.

Da die Gruppe ein starkes Europa-Geschäft erwartet, wird die Prognose für das laufende Jahr laut Finanzchef Till Streichert ausdrücklich beibehalten. So soll der Gewinn im Tagesgeschäft (bereinigtes Ebit) den Vorjahreswert von rund 1,65 Milliarden Euro wie angekündigt „signifikant“ übertreffen. Dafür soll das konzernweite Flugangebot um etwa vier Prozent wachsen - und auch die Kernmarke Lufthansa wieder in die Gewinnzone zurückkehren.