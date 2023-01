Umwelt Mehr Flüge mit Privatjets - Kritik an Klimaschäden

10 Millionen Tonnen CO2 sind kein Pappenstiel. Allein in Europa haben Privatjets diese Menge an Treibhausgas in die Luft abgegeben. Dabei seien die Flüge meistens überflüssig, urteilt ein Klima-Forscher.