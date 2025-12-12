weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Schiffbau Meyer Werft steht vor Großauftrag von MSC Cruises

Von dpa 12.12.2025, 16:24
Bund und Land sind mit jeweils 40 Prozent an der Meyer Werft beteiligt. (Archivbild)
Bund und Land sind mit jeweils 40 Prozent an der Meyer Werft beteiligt. (Archivbild) Sina Schuldt/dpa

Papenburg - Die vor einem Jahr vom Staat gerettete Meyer Werft steht vor einem Großauftrag durch die Schweizer Kreuzfahrtreederei MSC Cruises. Bei dem Auftrag, den der Bund und das Land Niedersachsen am Montag mit den Unternehmen vorstellen wollen, geht es nach dpa-Informationen um vier Schiffe, die die Auslastung der Werft bis 2036 sichern sollen. Zuerst hatten der „Spiegel“ und die „Neue Osnabrücker Zeitung“ darüber berichtet.