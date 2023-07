DB Cargo, die in finanzielle Schieflage geratene Tochter des Staatsunternehmens Deutsche Bahn muss sparen, damit sie zurück in die schwarzen Zahlen kommt.

Was da auf der Agenda steht, ist in mehrfacher Hinsicht fatal für Wirtschaft und Umwelt. Wird der sogenannte Einzelwagenverkehr aufgegeben bedeutet das, dass kleinere Unternehmen ihre Waren künftig wieder per Lkw durch Deutschland oder Europa transportieren lassen müssen. Schlecht für die Firmen, weil das mehrheitlich mit höheren Kosten verbunden ist.

Schlecht für die Umweltbilanz: Noch mehr Verkehr, noch mehr CO2-Ausstoß.

Schlecht für die Cargo-Mitarbeiter: Mehr als jeder Vierte von Ihnen muss um seinen Job zittern.

Schlecht für uns alle: Geld, dass das Staatsunternehmen einspart, muss der Staat aus Steuergeldern zu großen Teilen über Umweltauflagen und Sozialumlagen an anderer Stelle zubuttern.