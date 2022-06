Porsche muss im Werk Leipzig wegen Teilemangel die Fertigung stoppen. Auch BMW drosselt in Leipzig die Produktion. Noch gibt es keine großen Einschränkungen bei Firmen in Sachsen-Anhalt.

Halle (Saale)/MZ - Auch die mitteldeutsche Region bekommt die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs nun wirtschaftlich zu spüren: Der Automobil-Konzern Porsche wird wegen fehlender Teile-Lieferungen in seinem Werk in Leipzig die Produktion stoppen. Die Fertigung werde „zunächst von Mittwochnachmittag an bis zum Ende der kommenden Woche“ ausgesetzt, teilte ein Firmensprecher der MZ mit. In Leipzig werden die Modelle Macan und Panamera produziert. Von den rund 5.000 Beschäftigten am Standort werde etwa die Hälfte in Kurzarbeit gehen.