Briefe und Postkarten innerhalb Deutschlands muss man spätestens am 21. Dezember einwerfen.

Halle (Saale)/MZ.- Briefe, Pakete, Postkarten: Vor den Weihnachtsfeiertagen dauert es oft länger als gewöhnlich, bis Sendungen zugestellt werden.

Wer verhindern will, dass seine Weihnachtspost erst nach den Feiertagen ankommt, sollte sie früh genug losschicken. Das ist dieses Jahr besonders wichtig, denn Heiligabend fällt auf einen Sonntag, und an Sonntagen liefern die Paketdienste keine Post aus.

Bis wann man die Weihnachtspost aufgegeben muss, hängt davon ab, ob es sich um Briefe und Karten oder um Päckchen und Pakete handelt - und ob diese innerhalb Deutschlands oder ins Ausland verschickt werden.

Die Fristen für den Versand variieren je nach Paketzusteller:

Fristen DHL

Nationaler Versand

DHL gibt als spätesten Versandtermin für Briefe und Postkarten innerhalb Deutschlands den 21. Dezember (Donnerstag) an. Päckchen und Pakete müssen bis Mittwoch, den 20. Dezember, aufgegeben werden. Wer den 20. Dezember verpasst hat, kann sein Paket noch am 21. Dezember per Expressversand verschicken.

Versand innerhalb Europas

Briefe und Postkarten ins europäische Ausland hätte man bis zum 13. Dezember versenden müssen, Päckchen und Pakete bis zum 11. Dezember.

Per Expressversand kann man Pakete noch bis zum 21. Dezember aufgeben. Ob sie rechtzeitig bis Heiligabend ankommen, hängt davon ab, in welchem europäischen Land und in welcher Stadt der Empfänger wohnt.

Versand außerhalb Europas

Der späteste Versandtermin für Briefe und Postkarten in Länder außerhalb Europas war der 6. Dezember, für Päckchen und Pakete der 28. November.

Fristen Hermes

Nationaler Versand

Hermes garantiert eine deutschlandweite Zustellung bis zum 23. Dezember, wenn Pakete bis zum 19. Dezember um 12 Uhr im Paketshop abgegeben wurden.

Letztmöglicher Termin bei Paketabholungen an der Haustür ist ebenfalls der 19. Dezember. Abholungen sollten bis spätestens 20 Uhr am Vortag online oder telefonisch über den Kundenservice beauftragt werden.

Internationaler Versand

Für Sendungen ins Ausland sind die Fristen bereits abgelaufen. Pakete nach Österreich hätten zum Beispiel bis zum 18. Dezember abgegeben werden müssen, Pakete nach Belgien bis zum 14. Dezember, Pakete nach Irland bis zum 13. Dezember und Pakete nach Italien bis zum 5. Dezember. Die Fristen für Pakete ins außereuropäische Ausland waren noch früher.

Fristen DPD

Nationaler Versand

DPD empfiehlt, Standardpakete bis spätestens zum 20. Dezember abzuschicken, damit sie innerhalb Deutschlands pünktlich zugestellt werden können. Prio- und Expresspakete kommen rechtzeitig bis Heiligabend an, wenn sie bis Freitag, den 22. Dezember, aufgegeben werden.

Für alle DPD-Versandoptionen gilt: Die Pakete sollten bis 12 Uhr in einem der DPD-Paketshops abgegeben werden.

Internationaler Versand

Für den internationalen Versand in EU-Länder war der 15. Dezember Stichtag.

Fristen GLS

Nationaler Versand

Pakete innerhalb Deutschlands kann man bei GLS bis 20. Dezember um 12 Uhr aufgeben. Gibt man seine Weihnachtspost erst am 21. Dezember ab, kommt diese mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent rechtzeitig zum Fest an.

Versand innerhalb Europas

Sendungen in EU-Nachbarländer kann man bei GLS bis zum 19. Dezember um 12 Uhr aufgeben. Die Frist für Pakete in andere EU-Länder ist der 18. Dezember.

Versand außerhalb Europas

Für Pakete außerhalb Europas endete die Frist am 15. Dezember.

Fristen UPS

UPS gibt keine genauen Fristen für den Versand der Weihnachtspost an. Wer sichergehen will, dass seine Päckchen pünktlich zu Weihnachten ankommen, kann den UPS-Versandkostenrechner nutzen. Dort werden die voraussichtlichen Lieferzeiten für Pakete und Päckchen angezeigt.

So soll beispielsweise ein Paket mit Standardversand innerhalb von Deutschland, das am 20. Dezember 2023 aufgegeben wird, voraussichtlich bis zum 22. Dezember ankommen. Nutzt man den Expressversand, kann man seine Weihnachtspäckchen auch noch am 21. Dezember losschicken.

Zerbrechliche Geschenke in Luftpolsterfolie verpacken

Der Bundesverband Paket und Expresslogistik (Biek) rät davon ab, Versandkartons mit Geschenkpapier, Schleifen oder Paketschnur zu schmücken. Diese könnten sich diese in den automatischen Paketsortieranlagen verfangen.

Bei gebrauchten Kartons sollten laut Biek alle Aufkleber und Barcodes entfernt werden. Wichtig sei außerdem, dass man die Adressen des Empfängers und des Absenders "eindeutig" auf dem Karton vermerkt.

Zerbrechliche Geschenke wie zum Beispiel Weihnachtsbaumschmuck sollten in Luftkissenfolie eingewickelt werden. Ein Warnhinweis wie „Vorsicht zerbrechlich“ reiche nicht aus, da das Paket immer mit anderen, teils sehr schweren Paketen transportiert werde.