An einer Flensburger Schule ist offenbar ein Amoklauf vereitelt worden. Symbolfoto: Rene Ruprecht/dpa

Ein 17-jähriger Schüler ist ins Flensburg von der Polizei festgenommen worden. Er hatte in einem Chat einen Amoklauf angekündigt.

Flensburg (dpa) l Nach einer konkreten Drohung mit Gewalt ist ein 17-Jähriger an einer Flensburger Schule festgenommen worden. Er habe mehrere Messer bei sich gehabt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Ermittler waren demnach über einen Chat informiert worden, in dem "ein Amoklauf" angekündigt worden sei.

Der Schreiber habe gedroht, an diesem Mittwoch mehrere Menschen in der Schule töten zu wollen. Bei einem Polizeieinsatz zu Schulbeginn wurden bei dem 17-jährigen Deutschen die Messer gefunden. Nach ersten Ermittlungen habe sich der Verdacht gegen den Schüler konkretisiert, teilte die Polizei weiter mit. Nach der Festnahme fand an der Berufsschule Unterricht statt.