Kanzlerin Angela Merkel mit drastischer Analyse, Minister bestätigt die Prognose.

Berlin (vs) „60 bis 70 Prozent der Menschen in Deutschland werden sich mit dem Coronavirus infizieren.“ So wird Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) von der Bild-Zeitung zitiert, die von der Fraktionssitzung der CDU in Berlin berichtet.

Gesundheitsminister Jens Spahn habe die Analyse der Kanzlerin bestätigt, so Bild. Mit 60 bis 70 Prozent Infizierten müsse gerechnet werden, wenn es nicht vorab gelinge, einen Impfstoff zu entwickeln und zum Einsatz zu bringen. Spahn soll aber auch betont haben, dass 80 Prozent aller Infizierten nahezu ohne Symptome durch die Epidemie kommen würden.