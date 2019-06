In Offenburg musste die Polizei einschreiten. Der Grund war das Internet. Symbolfoto: Armin Weigel/dpa

In Offenburg war ein junger Mann so erbost über das defekte Internet, dass die Polizei kommen musste.

Offenburg (dpa) l Ein kaputtes WLAN im Elternhaus hat einen jungen Mann in Offenburg so wütend gemacht, dass die Polizei einschreiten musste. Der 18-Jährige sei "ziemlich ausgerastet", teilte die Polizei am Mittwoch mit. Gleich zwei Mal seien die Beamten alarmiert worden, weil bei dem jungen Mann offline die Sicherungen durchbrannten.

Beim ersten Besuch sei es noch gelungen, ihn zu beruhigen. Beim zweiten Mal rief eine Nachbarin um Hilfe – und es waren gleich mehrere Polizisten gefragt, um den rabiaten jungen Mann ins Polizeirevier zu bringen. Neben den Kosten für die Nacht in der Polizeizelle erwartet den 18-Jährigen nun auch eine Strafanzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.