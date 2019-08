Für manche Kinder ist nicht einmal ein warmes Mittagessen selbstverständlich. Kann das Konzept der Kindergrundsicherung helfen?

Hannover (dpa) | Es sind der Schwimmbad-Besuch, der Gang ins Kino oder die Nachhilfe, um zum Beispiel in Mathe nicht weiter abzurutschen: Arme Kinder nehmen mit Kosten verbundene Bildungs- und Freizeitangebote weit seltener in Anspruch als der Nachwuchs aus finanziell besser gestellten Familien. "Das Bildungs- und Teilhabegesetz hat da versagt", sagte die Darmstädter Rechtswissenschaftlerin Anne Lenze am Montag in Hannover bei der Vorstellung eines Gutachtens zur so genannten Kindergrundsicherung. Es sei ein Fehler, Angebote nur auf Antrag zu gewähren, kritisierte die Professorin. So können einkommensschwache Familien einen monatlichen Beitrag für Musik- oder Sportvereine abrufen, der jetzt von 10 auf 15 Euro erhöht wurde. Nachhilfe wurde bisher nur unter strikten Auflagen ermöglicht, etwa wenn die Versetzung gefährdet war.

Lenze präsentierte das Gutachten gemeinsam mit der niedersächsischen Sozialministerin Carola Reimann. "Ich will, dass alle Kinder faire Startchancen haben, auch die aus einkommensschwachen Familien", betonte die SPD-Politikerin. Niedersachsen leitet eine Arbeitsgruppe der Länder, die ein Konzept zur sogenannten Kindergrundsicherung entwickelt. Das derzeitige Dickicht an familienbezogenen Leistungen sei für die Betroffenen schwer durchschaubar, die Unterstützung erreiche deshalb die Kinder zum Teil gar nicht, meinte Reimann. In einem ersten Schritt sollen Kindergeld, Kinderzuschlag, Hartz IV und Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket zusammengefasst werden.

Vier Millionen Kinder in Armut

Bundesweit leben rund vier Millionen Kinder in von Armut bedrohten Haushalten: die eine Hälfte bezieht Hartz IV, bei den anderen reicht das Geld nicht, obwohl die Eltern arbeiten. Wissenschaftlerin Lenze sieht vor allem Verbesserungsbedarf bei den Geldern für Bildung und Teilhabe. Dabei solle man sich nicht am Existenzminimum orientieren, sondern schauen, was eine Mittelstandsfamilie für Musikunterricht oder Freizeitparks ausgebe, sagte sie. Den 10-Euro-Beitrag hätten nur 15 Prozent der Berechtigten abgerufen.

Sozialverbände hatten Anfang des Jahres die Einführung einer Kindergrundsicherung von 628 Euro im Monat gefordert – mit steigendem Haushaltseinkommen solle die Leistung langsam abgeschmolzen werden. Auf Bundesebene sind SPD, Grüne und Linke für eine Reform der Leistungen für Familien – die Grünen etwa plädieren für einen Betrag von 280 Euro monatlich plus X. Lenze und Reimann wollten am Montag keinen konkreten Betrag nennen. Die SPD-Ministerin hält die Einführung der Kindergrundsicherung in den nächsten ein bis zwei Jahren für realistisch. CDU und CSU sehen das Vorhaben kritisch.

Die schwarz-rote Koalition in Berlin hatte bereits im März ein Gesetz verabschiedet, von dem Familien mit kleinem Einkommen profitieren sollen – etwa indem das Schulmittagessen kostenlos wird. Dies reiche aber nicht weit genug, kritisierte der Vorsitzende des Kinderschutzbundes Niedersachsen, Johannes Schmidt. So stieg das Schulstarterpaket von 100 auf 150 Euro.

Uropa sponsort Schultasche

Eine alleinerziehende Mutter aus Osnabrück sagte der dpa, für ihre sechsjährige Tochter habe der Uropa die rückengeeignete 195 Euro teure Schultasche zur Einschulung gesponsert. Zudem habe sie für die erste Klasse 70 Euro für Bücher und 73 Euro für weiteres Material ausgegeben.

Die 31-Jährige, die auch noch eine vierjährige Tochter hat, bezieht Hartz IV und ist darüber hinaus geringfügig beschäftigt. "Ich bekomme keinen Hortplatz, weil ich nicht mehr Stunden arbeite und finde keine Arbeitsstelle, weil meine große Tochter demnächst nur bis 13 Uhr betreut ist", sagte sie. Auch für gesunde Ernährung, den Zoo- oder Hallenbadbesuch sei das Geld knapp. "Neue Klamotten kaufe ich bei Aldi, aber dort sind sie manchmal am ersten Tag schon weg."