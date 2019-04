Kinder und Jugendliche empfingen Franziska Giffey in Schönebeck protestierend: Den Awo-Jugendclubs in Barby und Schönebeck droht die Schließung, weil 25 000 Euro an Fördermitteln fehlen. Laut Ministerin laufen die Programme jedoch weiter, über Land und Kreis sollen die Clubs das Geld erhalten. Foto: Steffen Honig