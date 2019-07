Axel Voss spricht am 21. August 2019 auf der Gamescom in Köln. Archivfoto: Jean-Francois Badias/AP/dpa

Zahlreiche Politiker werden dieses Jahr auf der Gamescom in Köln sprechen. Netzpolitik, Fridays for Future und Rezo sind Themen.

Köln | Der Europa-Parlamentarier Axel Voss (CDU) wird am Mittwoch, 21. August, auf der Gamescom in Köln sprechen. Voss war die treibende Kraft hinter der umstrittenen Urheberrechtsreform, besser bekannt als "Artikel 13". Der Pressemitteilung des Veranstalters zufolge wird er auf der "Public Stage" über Netzpolitik und politische Kommunikation im Zeitalter von YouTube sprechen.

Neben Axel Voss werden an dem Mittwoch weitere deutsche Politiker auf der Gamescom sprechen. In der Politik-Talkrunde "Debatt(l)e Royale" werden Paul Ziemiak (CDU), Lars Klingbeil (SPD), Linda Teuteberg (FDP), Jörg Schindler (Die Linke) und Michael Kellner (Bündnis 90/Die Grünen) Fragen der "Community" beantworten. Sie erhalten somit die Möglichkeit, sich über Rezo, Fridays for Future oder Spiele-Förderung zu äußern.

Größte Computerspiel-Messe

Die Gamescom ist die weltweit größte Messe für Computer- und Videospiele. Nach 2008 ist die Messe von Leipzig nach Köln umgezogen. Mehr als 100 Redner werden 2019 an dem Messe-Mittwoch erwartet. Die Computerspiel-Messe findet vom 21. bis 24. August statt.