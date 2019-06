Oliver Welke (r.) und Gernot Hassknecht gehen mit der „heute-show“ in eine überdimensionale Sommerpause. Foto: dpa

Wir treudoofen Zuschauer der "heute-show" sind wirklich ein Fall für euer „Logbuch der Bekloppten und Bescheuerten“.

Köln | Mensch Welke, fast drei Monate Sommerpause für die „heute-show“! Unglaublich: Das sind ja französische Ferien-Verhältnisse. Geht wohl wieder im Team an die Côte d’Azur? Klar, lieber Prosecco in Nizza als stilles Wasser in Köln.

Wozu füttern wir denn euren Laden jeden Monat mit stattlichen Gebühren? Die werden pünktlich abgebucht –ohne Pause, regelmäßige Erhöhung inklusive. Wir treudoofen Zuschauer sind wirklich ein Fall für euer „Logbuch der Bekloppten und Bescheuerten“.

Und wie ist das mit eurem öffentlichen Auftrag, zu einem funktionierenden demokratischen Gemeinwesen beizutragen? Der verschwindet wahrscheinlich solange in der Schublade. Gerade jetzt, wo es in der Republik drunter und drüber geht.

Aber was macht ihr? Packt einfach die Koffer. Das grenzt an Landesverrat! Ehrlich Welke: Eine Urlaubsvertretung ist das Mindeste. Fünf Minuten Hassknecht-Gebrüll jeden Freitag müssen drin sein! Sonst gibt es einen saftigen Gebühren-Streik!