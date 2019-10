Fischers Bericht an die EU-Kontrolleure: Neiiiiin, ich habe keinen Kutter voller Fische. Symbolfoto: dpa

Nur Studenten schummeln noch mehr als Fischer, die Fangberichte schreiben müssen, findet eine Studie heraus.

Hamburg l Fischer schwindeln, wenn sie ihre Fangberichte für die ungeliebten EU-Kontrolleure schreiben. Auch, weil sie wissen, dass die EU ihre Angaben so gut wie nie nachprüft.

Eine Studie der Uni Hamburg sollte jetzt die grundsätzliche Ehrlichkeit der Fischer herausfinden. Und zwar mit einem Trick: Jeder bekam einen amtlichen Brief mit der Bitte, vier mal eine Ein-Euro-Münze zu werfen und das Ergebnis zu melden. Für „Zahl“ gab es fünf Euro Gewinn, für „Kopf“ nichts. Ein Teil der Briefe war mit dem Logo der Uni versehen, der andere zusätzlich mit dem Logo der EU.

Die Gruppe mit dem EU-Logo hatte im Ergebnis überproportional viele „Kopf“-Meldungen, was laut Statistik so nicht möglich ist. Daraus schließen die Forscher, dass, sobald die Brüsseler Eurokraten im Spiel sind, geschwindelt wird, dass sich die Balken biegen. Zur, naja, Ehrenrettung der Fischer. noch Folgendes: Parallel hatten die Forscher Studenten der Uni Kiel, die mit Meeresgetier nichts am Hut haben, befragt. Hier war die Schummel-Quote noch drastischer.