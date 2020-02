Der Wettbewerb um den CDU-Vorsitz lässt die Konkurrenten ganz offensichtlich zu unlauteren Mitteln greifen.

Berlin l Friedrich Merz gibt es zweimal! Wurde er geklont? Gibt es einen Zwillingsbruder, der ihn unterstützt?

Aufgeflogen ist der doppelte Merz durch die aufmerksame Beobachtung des NDR-Journalisten Martin Motzkau. Der saß am Dienstag in der Bundespressekonferenz in Berlin, als das Unglaubliche passierte. Exakt um 11.07 Uhr, als Friedrich Merz, der Erste, auf der Bühne seine Vorstellungen zur Wirtschaftspolitik erläuterte, erklärte Friedrich Merz, der Zweite, über seinen persönlichen Merz-Twitter-Account seine Bereitschaft zur Kandidatur für den CDU-Vorsitz.

Saß Merz II. in Berlin hinter der Bühne? Oder zu Hause auf dem Klo? Das weiß auch NDR-Journalist Motzkau nicht. Kaum anzunehmen ist, dass Merz Fremde in seinem Namen twittern lässt. Das macht ja nicht einmal Donald Trump. Nein, Friedrich Merz muss es doppelt geben. Einer wird CDU-Chef, der andere Kanzler. Wetten?