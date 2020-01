Klima-Mädchen bekommt eine Doppelgängerin im Hamburger Panoptikum.

Hamburg l Mutiges Mahn-Mädchen oder nölende Nerv-Nudel – egal, wie Klima-Greta wahrgenommen wird – sie ist einzigartig. War einzigartig. Denn demnächst gibt es zwei Gretas.

Sehen genau gleich aus, unterscheiden sich aber massiv in Bewegungradius und Komunikationsverhalten. Greta eins segelt über den Atlantik und rodelt durch Davos. Greta zwei steht nur rum. Greta eins sagt so Dinge wie How dare you (Wie könnt Ihr es wagen) - und meint damit die Wirtschaftsbosse dieser Welt. Greta zwei sagt – nichts. Und meint damit – nichts.

Hier kommt auch schon die Auflösung: Greta zwei soll demnächst im Hamburger Panoptikum stehen. Als Wachsfigur. In Gesellschaft der Queen, von Udo Lindenberg und den Beatles. Als einzige der rund 120 Figuren, die immer die gleichen Kostüme tragen, bekommt Wachs-Greta je nach Jahreszeit eine andere Klamotte verpasst. Unklar, warum. Und unter CO2-Aspekten auch eher fragwürdig. Greta eins würde dazu vermutlich sagen: How dare you!