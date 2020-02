Wie sich US-Präsident Donald Trump im Fakten-Dschungel verheddert.

Washington l Es gibt Kombinationen die gehören zwingend zusammen: a) Kartoffelsalat und b) Würstchen. Oder a) Dick & b) Doof. Die Kombination a) intellektueller Höhenflug und b) US-Präsident Donald Trump gehörte noch nie in diese Kategorie. Aktueller Beweis für diese These: Trumps Tweet zum SuperBowl, dem legendären Football-Finale. Hier gewannen die Kansas City Chiefs gegen die San Francisco Fortyniners 31:20. Schnell bejubelte der Präsident via Twitter das Team aus Kansas City: Ihr habt den großartigen Bundesstaat Kansas so gut vertreten. Unser Land ist stolz auf Euch.

Auf Trump war spätestens ab da jedoch kaum jemand stolz. Lernt doch jedes Kind im Geografie-Unterricht: Kansas City ist die Hauptstadt des US-Bundesstaates Missouri. Kansas City nach Kansas verlegt - das wäre etwa so, als würde die Bundeskanzlerin Magdeburg in Sachsen ansiedeln. Geht gar nicht!

Missouris Ex-Senatorin Claire McCaskill fasste es so zusammen: Trump ist ein Idiot.

Achso, Mr. President, die Hauptstadt von Kansas heißt übrigens Topeka.