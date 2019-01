Ein Auto brennt ausgerechnet in der Löschenbrandstraße im Orstteil Löschenbrand. Gelöscht hat die Freiwillige Feuerwehr den Brand mit Wasser und Schaum, wie ein Sprecher sagte. Die 77 Jahre alte Fahrerin wurde durch Rauch leicht verletzt, berichtete ein Polizeisprecher. Retten konnte die Feuerwehr das brennende Auto nicht mehr. Foto: -/Freiwillige Feuerwehr Stadt Landshut/dpa

Sag mir, wo du wohnst und ich verrate dir, wer du bist. Straßennamen sagen vielleicht mehr aus als bisher gedacht.

Magdeburg l Auf Straßennamen kann man sich eigentlich immer verlassen. Auch wenn man noch nie da war, gilt bis auf ein paar Ausnahmen: sage mir wie du heißt, Straße, und ich weiß, wie du aussiehst. Und das gilt im richtigen Leben genauso wie auf dem Monopoly-Spielfeld. Brettspielfreunde wissen das.

Goethe-, Schiller-, Lessingstraßen sind gutbürgerlich. Altbau, hohe Räume. Bewohner, die im Bioladen einkaufen. In Heisenberg- oder Benzstraßen wohnt im Normalfall – niemand. Büros, Werkstätten, Institute – klassische Gewerbegebietsstraßennamen. Haupt-, Post- oder Bahnhofstraßen sind immer trubelig, haben viele Läden und viel Verkehr. Parkstraße, Friedhofsweg – hier geht es ruhig zu, bisweilen ziemlich tot. Den ultimativen Beweis für die Namens-These lieferte einaktueller Vorfall aus dem bayerischen Landshut. Ausgerechnet in der, jetzt kommts, Löschenbrandstraße, geriet ein Pkw in Flammen. Tatsächlich kam die Feuerwehr - und löschte brav den Brand. Auf manche Dinge kann man sich eben echt verlassen.