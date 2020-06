Was Karat-Sänger Dreilich in der aktuellen Krise gelernt hat.

Die Corona-Krise wird von einigen Experten und Politikern oft als Chance, ja als Glückfalls für eine bestimmte Bereiche bezeichnet, zum Beispiel beim Thema Digitalisierung. Die Corona-Krise war und ist aber vor allem eines: ziemlich großer Mist.

Dennoch kann man der aktuellen Situation dennoch etwas Positiv abgewinnen. So wie Claudius Dreilich. Der bekannte Sänger der Ost-Rockband Karat hat in der Corona-Zwangspause neue Erfahrungen bei der Rasenpflege gemacht. Er habe gelernt, wie man Rasen vertikutiert, berichtete der 49 Jahre alte Musiker in Chemnitz. „Ich bin nicht glücklich mit dieser Erfahrung, denn das wird jetzt jedes Jahr von mir verlangt“, sagte Dreilich am Rande eines Auftritts.

Für den Auftritt von Karat wurden Bühne und Technik im Innenhof eines Hotels aufgebaut. Die Zuschauer verfolgen das Konzert aus Zimmer- und Suiten-Fenstern, von der Dachterrasse sowie aus Freiluft-Lounges. Die insgesamt 234 Karten waren innerhalb weniger Tage ausverkauft.