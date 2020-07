Christian Drosten steigt ins Musik-Business ein: Und die Berliner Punkband ZSK hilft gern dabei.

Berlin l Christian Drosten (48) kann nicht nur Virologe. Jetzt kommt raus: Der Pandemie-Experte ist auch eine Art Musik-Experte. Der allgemein bekannte Teil der Geschichte: Die Berliner Punkrockband ZSK widmete dem Institutsdirektor der Charité einen Song. Der geht so: Guten Tag, sicher kennen Sie alle meinen Namen / Sie erkennen mich an meinen schönen Haaren / Habe einen weißen Kittel an, der sieht gut aus / Haue für Euch einen Podcast raus.

Der Titel ist offenbar der Gegenentwurf zu Jan Böhmermanns „König der Löwen“-Parodie „Kekulé“. Darin geht es, liegt auch nahe, um den Drosten-Gegenentwurf Alexander Kekulé. Ebenfalls renommierter Virologe, der an der Uni Halle forscht.

Zurück zu Christian Drosten: Der ist offensichtlich zufrieden bis geschmeichelt über das ihm gewidmete Lied. Bei einem Treffen mit den Jungs von ZSK bot er jetzt für einen gemeinsamen Auftritt seine Musik-Expertise an. Er würde gern die Gitarre spielen.

Knappe Antwort der Band auf Twitter: Sind nur vier Akkorde, das sollte schnell zu lernen sein. Na denn.