Der frühere Wrestler Shad Gaspard war zusammen mit seinem Sohn baden. Dann erfasste ihn die Strömung. Seine Frau wurde Zeugin des Dramas.

Los Angeles (tt) l Nun ist es gewiss: Der frühere World Wrestling Entertainment (WWE) -Wrestler Shad Gaspard ist tot. Dieser galt seit Sonntag nach einem Bade-Unfall als vermisst. Die Leiche des 39-Jährigen wurde nun Mittwochfrüh am Strand von Venice Beach angespült.

Laut US-Medien war Gaspard am Sonntag gemeinsam mit seinem zehnjährigen Sohn Aryeh am Strand von Venice Beach in Kalifornien schwimmen gewesen. Gegen 16 Uhr sollen sie und weitere Badegäste von einer starken Strömung erfasst worden sein.

Gaspard zeigte auf seinen Sohn

Die Rettungsschwimmer am Strand hätten die Situation sofort erkannt haben und sind ins Wasser gesprungen. Badegäste wurden aus dem Meer gezogen. Berichten zufolge soll Gaspard auf seinen Sohn gezeigt haben, damit die Rettungsschwimmer zuerst ihn aus dem Wasser holen würden.

Dann soll eine große Welle über Gaspard zusammengebrochen sein. Seine Frau Siliana musste das Drama vom Strand aus mit ansehen. Rettungsschwimmer hatten seitdem versucht, den vermissten Wrestler zu finden. Die Küste wurde mit Booten und Helikoptern abgesucht.

Wrestling-Szene trauert

Gaspard war bis 2010 Teil der "World Wrestling Entertainment Inc." und wurde an der Seite von JTG (35) als Mitglied des Duos "Cryme Tyme" bekannt. Die Szene um den Wrestler trauert. Dwayne „The Rock" Johnson schrieb nach dem Bade-Unfall auf Instagram,: „Das tut weh. Mein tiefstes Beileid und meine Liebe zu Shad Gaspards Frau, Sohn und Familie."