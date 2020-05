Die Australierin Rebecca Breeds spielt in der Serie Clarice die Hauptrolle der FBI-Agentin Clarice Starling. Die Serie soll im nächsten Jahr ausgestrahlt werden. Foto: Instagram-Account Rebecca Breeds

Der Thriller "Das Schweigen der Lämmer" erhielt 1992 fünf Oscars. Die Geschichte der FBI-Agentin Clarice Starling soll in Serie gehen.

New York (tt) l Unter dem Titel "Clarice" hat CBS (Columbia Broadcasting System), eines der größten Hörfunk- und Fernsehkonzerne der USA, grünes Licht für die Produktion einer Staffel gegeben. Die Handlung der Serie soll im Jahr 1993 einsetzen, also ein halbes Jahr nach den Geschehnissen des Thrillers um den Serienmörder und Psychiater Hannibal Lector.

In der Serie geht es in erster Linie um die persönliche Geschichte von Clarice Starling. Dabei soll ergründet werden, woher ihr Talent stammt, eine Beziehung zu den gefährlichsten Straftätern aufzubauen. Nebenbei wird Clarice immer wieder in die politischen Konflikte Washingtons hineingezogen.

TV-Saison 2021

In der Hauptrolle soll die Australierin Rebecca Breeds, die ihren großen Durchbruch mit der Daily Soap Blue Water High hatte, in die Fußstapfen von Jodie Foster treten und die FBI-Agentin verkörpern. Weitere Darsteller der Serien sollen Michael Cudlitz („The Walking Dead"), Kal Penn, Nick Sandow, Lucca De Oliveira und Devyn A. Tyler sein.

Alex Kurtzman, Drehbuchautor und Produzent (Star Trek: Discovery), und Jenny Lumet, Drehbuchautorin von Rachels Hochzeit und Schauspielerin, sind mit der Ausarbeitung der Folgen der ersten Staffel beschäftigt. Wann die Produktion der Serie starten kann, ist aufgrund der Corona-Krise noch nicht bekannt. Angekündigt wurde die Serie in den USA für das Jahr 2021.