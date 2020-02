Die NASA-Forschungsmathematikerin Katherine Johnson wird an ihrem Schreibtisch im Langley Research Center in Langley, Virginia, USA, fotografiert. Johnson, die für die US-Raumfahrtbehörde Nasa an der ersten bemannten Mondlandung 1969 mitarbeitete, ist im Alter von 101 Jahren gestorben. Foto: -/NASA/dpa