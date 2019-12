In Thüringen ist ein Mann in einen Imbiss eingebrochen und hat das Sortiment durchprobiert. Symbolfoto: Anja Guse

Im thüringischen Veilsdorf hat sich ein Mann unbefugter Weise im Imbiss zu schaffen gemacht - es gab Würstchen und Plätzchen.

Veilsdorf (dpa) l Ein Mann ist in Veilsdorf in Thüringen in einen Imbiss eingebrochen und hat sich durch das Sortiment gefuttert. Er vertilgte fünf Würste und zwei Tüten Plätzchen, wie die Polizei in Suhl am Mittwoch mitteilte.

Danach flüchtete er unerkannt. Ob er bei dem Einbruch in der Nacht zum Dienstag auch etwas mitgenommen hat, war zunächst nicht bekannt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.