Der Bestseller "7 Kilo in 3 Tagen" wird mit dem deutschen Comedian auf der Streamingplattform erscheinen.

Köln/Berlin (dpa) l Netflix hat den Comedian Luke Mockridge (30) für eine Miniserie unter Vertrag genommen. Es ist eine Verfilmung des Bestsellers "7 Kilo in 3 Tagen" von Christian "Pokerbeats" Huber, wie der Streaminganbieter am Mittwoch in Berlin mitteilte.

Gedreht werde die Komödie zurzeit in Köln und in der Eifel. Regisseur Tobi Baumann ("Der Wixxer") wacht auch als Showrunner über das Projekt. "7 Kilo in 3 Tagen" schildert die skurrilen Erlebnisse des Verlierers Bastian, der über die Weihnachtstage zurück in seine Kleinstadt-Heimat fährt. Christian "Pokerbeats" Huber war auch Autor bei "Neo Magazin Royale".