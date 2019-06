Bald findet die Weltklimakonferenz statt. Doch wie - wenn nicht mit dem Flugzeug - reist Greta Thunberg an?

New York l Schule schwänzen für den Klimaschutz - mit diesem Modell hat ein 16-jähriges schwedisches Mädchen Millionen Schüler begeistert. Die einen eher wegen des Klimaschutzes, andere fahren mehr auf das Detail mit dem freitäglichen Unterrichtsausfall ab.

Jetzt zündet Klima-Greta die nächste Stufe: Sie möchte ihre Botschaft, und das ist durchaus aller Ehren wert, auch nach Übersee tragen. Zur Weltklimakonferenz nach Santiago de Chile und zum UN-Klimagipfel nach New York. Kleines Problem: Ihr Umwelt-Aktivismus verbietet Greta die Benutzung von Flugzeugen. Wie sonst will sie aber über den Atlantik kommen? Aha, mit dem Schiff? Nun gelten, das belegen zahlreiche Studien, Kreuzfahrer, Fähr-und Frachtschiffe als noch schlimmere Umweltverpester als Düsenjets. Okay, das lernt man in der Schule. Wenn man hingeht.

Bleibt vielleicht noch die Passage mit dem Segelboot. Oder einfach mal probieren, übers Wasser zu laufen. Das soll in der Vergangenheit ja tatsächlich schon einmal funktioniert haben.