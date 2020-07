In Tschechien ist ein Mann in das Haus seiner Ex-Freundin gerast. Danach betrank er sich in einer Bar.

Prostejov (vs) l Manchmal nimmt Liebe, oder das was es mal war, komische Auswüchse an. In Tschechien ist ein Mann mit seinem Skoda in ein Wohnhaus gefahren – wegen seiner Ex-Freundin.

Wie die tschechische Polizei mitteilte, habe der 52-Jährige bereits am Montag den kuriosen Unfall verursacht. Zuvor hatte er sich mit seiner Ex-Freundin zum Essen verabreden wollen, jedoch lehnte die Frau das ab. Sauer wegen der Abfuhr setzte sich der alkoholisierte Mann, er hatte etwa vier Bier getrunken, hinter das Steuer seines Autos und raste mit Absicht in den Eingangsbereich eines Hauses. In diesem wohnt die Ex des verschmähten Liebhabers.

Warum er sich letztendlich zu diesem radikalen Mittel entschied, bleibt unklar. Fest steht jedoch der Sachschaden, den der 52-Jährige verursachte. Dieser beläuft sich laut Pressemitteilung der Polizei auf rund 97.000 tschechische Kronen (ca. 3200 Euro).

Übrigens setzte sich der Crash-Fahrer nach dem Unfall seelenruhig in eine Bar und lies sich volllaufen. Gemessener Wert: 3,84 Promille! Einen Führerschein besitzt der Mann zudem auch nicht. Dieser wurde bereits zuvor wegen eines anderen Delikts eingezogen.