Ungefähr jedes fünfte Kind lebte 2018 in Sachsen-Anhalt in einem Hartz-IV-Haushalt. Das Einkommen reicht oft nicht aus.

Halle (dpa) l Trotz rückläufiger Zahlen ist in Sachsen-Anhalt weiterhin fast jedes fünfte Kind auf die staatliche Grundsicherung angewiesen. Insgesamt lebten 2018 rund 65.000 Jungen und Mädchen unter 18 Jahren in Hartz-IV-Haushalten.

Das waren 7,1 Prozent weniger als 2017 mit 70.300 betroffenen Kindern und Jugendlichen , wie die Landesarbeitsagentur am Dienstag in Halle mitteilte. Die sogenannte Hilfsquote – bei allen leistungsberechtigten Kindern unter 18 Jahren - lag 2018 in Sachsen-Anhalt bei 18,1 Prozent und betraf damit fast jedes fünfte Kind. 2017 lag die Quote ähnlich hoch mit 20,1 Prozent. Ein Grund für den Rückgang sei die gute Lage am Arbeitsmarkt. Dennoch reiche das Einkommen für den Unterhalt der Familien oft nicht aus.