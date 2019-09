Gummibärchen gibt es auch in den Einzelfarben zu kaufen. Foto: Jens Büttne/ dpa

Der Goldbären-Hersteller Haribo bietet seit Anfang September 2019 alle Bärenfarben in Einzeltüten auch bei Lebensmittelhändlern zum Kauf an.

Magdeburg/Bonn (dt) l Süßwarenhersteller Haribo verkauft in den Läden nun auch alle Gummibären-Sorten in Einzelverpackungen. Für Naschkatzen sind üblicherweise alle sechs Sorten in einer Packung, ein Einzelkauf der Sorten war bis jetzt nur über den Haribo-Onlineshop möglich.

Nun sollen die Kunden aber auch bei klassischen Lebensmittelhändlern zwischen den Geschmacksrichtungen Himbeere, Erdbeere, Apfel, Zitrone, Orange und Ananas in 75 Gramm Kleinbeuteln aussuchen können. Der Hersteller spricht von einer limitierten Auflage für kurze Zeit. Der Preis soll bei 0,49 Euro liegen.

Für echte Goldbären-Fans dürfte das eine gute Nachricht sei, denn irgendwie hat doch jeder seine Lieblingssorte.