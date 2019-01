Der Maschinenbauer Schiess hat nach Bekanntwerden der finanziellen Schieflage nun einen Insolvenzantrag gestellt. Archivfoto: Sun Jianxin/SIPA Asia via ZUMA Wire/dpa

Das Magdeburger Amtsgericht hat den Insolvenzantrag des Ascherslebener Maschinenbauers beschlossen.

Aschersleben l Der Maschinenbauer Schiess hat nach Bekanntwerden der finanziellen Schieflage nun eine Insolvenz in vorläufiger Eigenverwaltung beantragt. Das Gericht in Magdeburg habe diesen Antrag beschlossen und Lucas Flöther, Anwalt aus Halle, als Eigenwalter eingesetzt, wie Robert Tobias, Geschäftsführer der Restrukturierungspartner Berlin und Generalbevollmächtigter im Eigenveranwortungsverfahren, am Freitag bestätigt.

Wie der Bevollmächtigte Tobias weiter mitteilt, hat der chinesische Eigner SMTG von Schiess seine Unterstützung im Insolvenzverfahren bestätigt. Außerdem sei nun Ziel möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten sowie den Geschäftsbetrieb zu sanieren.

Der Mitteldeutschen Zeitung zufolge, die zuerst darüber berichtet hatte, konnten Großaufträge wegen rechtlicher Probleme nicht ausgeliefert werden und der chinesische Eigner SMTG sei offenbar nicht mehr bereit gewesen, die Liquidität der Firma zu sichern. Schiess wurde 2004 als einer der ersten deutschen Maschinenbauer von einem chinesischen Unternehmen übernommen.