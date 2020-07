Was machst du da? Wenn Kinder mit dem Smartphone hantieren, wollen Eltern gerne sicher sein, dass der Nachwuchs nicht einfach so die App wechselt. Foto: Tobias Hase/dpa Tobias Hase

Ein Android Smartphone kann man nun so sperren, dass lediglich eine ausgewählte App zur Verfügung steht. Das ist besonders ideal, wenn die Kinder mit dem Telefon hantieren.

Berlin (dpa/tmn) - Geben Eltern ihr Smartphone eine Weile aus der Hand, damit der Nachwuchs spielen oder einen Film schauen kann, wollen sie sicher sein, dass das Kind in dieser Zeit nichts anderes mit dem Gerät anstellt.

Bei Androiden ist in diesem Zusammenhang die Funktion "Bildschirm fixieren" beziehungsweise "Bildschirm anheften" das Mittel der Wahl. Diese muss in den Einstellungen unter Sicherheit zunächst aktiviert werden. Je nach Gerät kann man dort dann einstellen, dass das Gerät direkt gesperrt wird, oder aber dass die PIN abgefragt wird, wenn jemand die Fixierung aufhebt.

Um eine App zu fixieren, startet man diese und öffnet dann die Übersicht der zuletzt geöffneten Apps mit einem Tipp auf die entsprechende Fläche in der Home-Button-Leiste. Am oberen rechten Rand der App-Miniaturansicht findet sich dann direkt ein kleiner Button zum Starten der App-Fixierung - oder zum Öffnen eines kleinen Menüs, in dem sich die Anheften-Funktion dann findet.

Lösen lässt sich eine angeheftete App in den meisten Fällen wieder, indem man den "Zurück"- und den "Übersicht"-Button gleichzeitig drückt. Je nach Modell wird das Gerät dann direkt gesperrt oder man muss die PIN eingeben, um die App zu lösen.

© dpa-infocom, dpa:200701-99-637507/4