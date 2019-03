Die Apple Watch kann jetzt auch in Deutschland per EKG die normale Herzfunktion feststellen. Foto: Andrea Warnecke Andrea Warnecke

Nutzer der neuesten Apple Watch können nun auch EKG-Messungen mit ihrer Smartwatch aufzeichnen. Auf älteren Modellen der Uhr fügt das jüngste Update von Watch OS eine Warnung vor unregelmäßigen Herzrhythmen zu den Gesundheitsfunktionen hinzu.

Cupertino (dpa/tmn) - Die Apple Watch kann jetzt auch in Deutschland ein EKG erstellen und so die Herzfunktion überwachen. Mit dem jüngsten Update des Betriebssystems watchOS erhalten hierzulande aktivierte Apple Watches der vierten Generation die EKG-App.

Sie misst die elektrischen Impulse, die das Herz zum Schlagen bringen. Die Messungen lassen sich in der Health-App des verbundenen iPhones speichern und auf Wunsch als PDF-Datei an Ärzte schicken. Uhr und App können aber auch unregelmäßige Herzrhythmen entdecken und zum Arztbesuch raten. Die Erkennung funktioniert mit Hilfe des optischen Sensors bei allen Apple-Watch-Modellen ab der Series 1.

Die EKG-Messung selbst funktioniert sehr einfach. Nach dem Start der App wird ein Finger auf die Elektrode in der Uhr-Krone gelegt. Nach 30 Sekunden erhalten Träger Auskunft, ob ein normaler Sinusrhythmus erkannt wurde oder vielleicht Anzeichen eines Vorhofflimmerns. Was mit der Uhr nicht möglich ist - und worauf Apple auch hinweist: Anzeichen eines Herzinfarktes, Schlaganfälle oder Blutgerinnsel zu erkennen. Auch den Blutdruck kann die Uhr nicht erfassen.

Bislang war die EKG-Messung Nutzern in den USA vorbehalten. Neben Apple haben bereits andere Hersteller wie etwa Withings Smartwatches mit EKG-Messfunktion vorgestellt, die noch in diesem Jahr in den Handel kommen sollen.