An der Konsole oder am PC: Immer mehr Games werden in Deutschland als Download gekauft. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Christin Klose

Ob per Konsole mit anderen oder allein vor dem Smartphone: Video- und Computerspiele sind inzwischen in vielen Altersgruppen beliebt. Im Kommen ist dabei der Game-Kauf per Download.

Berlin (dpa/tmn) - Immer mehr Games werden in Deutschland als Download gekauft. Darauf weist der der game - Verband der deutschen Games-Branche hin und verweist auf Daten der GfK-Marktforscher. So wurden im vergangenen Jahr rund 45 Prozent der Spiele für PC, Konsole und Handheld auf diese Weise bezogen. Spiele-Apps, die es nur als Download gibt, sind darin nicht berücksichtigt. Download-Portale haben sich damit neben dem klassischen Handel als Verkaufsstelle etabliert. Wer am PC spielt, kauft sogar überwiegend auf dem Portal: Rund neun von zehn PC-Spielen werden heute als Download gekauft. Bei den Konsolen-Spielen ist es etwa jedes vierte Spiel (24 Prozent).

