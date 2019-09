Toronto (dpa) – Das League-of-Legends-Team Splyce wird es einem Bericht zufolge nach der Weltmeisterschaft so nicht mehr geben. Wie "Dexerto" berichtet, soll der Startplatz in der europäischen League-of-Legends-Liga LEC gehalten und das Team zukünftig unter der Marke Mad Lions geführt werden.

Der Dachkonzern Overactive Media erwarb Splyce im November 2018 und Mad Lions im Mai 2019. Unter dem Dach von Overactive Media laufen zusätzlich die Marken Toronto Defiant und CoD Toronto.

Splyce zählt zu den erfolgreicheren Teams in er LEC, konnte sich aber nie wirklich von den anderen in der LEC vertretenen Marken abheben und eine eigene Identität entwickeln. Mad Lions zählen seit Jahren zu den stärksten Teams in er spanischen Leauge-of-Legends-Liga LVP. Das regionale Team soll aufgelöst werden.

Dem Bericht zufolge, der sich auf Mitarbeiter von Splyce beruft, sollen steuerliche Gründe für die Abwicklung ausschlaggebend sein. Diese soll Ende des Jahres, voraussichtlich im Dezember, vollzogen werden. Während der League-of-Legends-Weltmeisterschaft in Europa im Oktover und November soll das Team weiter unter der Marke Splyce auflaufen.