Lange hat er sich gesträubt, nun kommt die Bestätigung: Der FC Bayern baut ein E-Sport-Team in einer Fußballsimulation auf. Allerdings konzentriert sich der Rekordmeister der Bundesliga zunächst auf ein anderes Spiel als die meisten anderen deutschen Clubs.

Frankfurt/Main (dpa) - Der FC Bayern München beteiligt sich zusammen mit anderen internationalen Vereinen künftig an einer E-Sport-Liga in "Pro Evolution Soccer" (PES).

Wie der Verein und Spielehersteller Konami mitteilten, werden neben den Bayern auch Manchester United, der FC Barcelona und Schalke 04 mitspielen. "Wir freuen uns schon sehr auf die Duelle gegen andere europäische Top-Teams wie den FC Barcelona, Manchester United oder Juventus Turin", sagte der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, laut Mitteilung. "Wir haben uns ganz bewusst dazu entschieden, im Bereich Esports auf Fußballsimulationsspiele zu setzen."

Verpflichtet hat der Verein den Österreicher Matthias Luttenberger als Trainer sowie die Spanier Miguel Mestre Oltra, Alejandro Alguacil Segura und Jose Carlos Sánchez Guillén als Spieler.

PES ist damit der erste Fußball-bezogene E-Sport, in dem sich Bayern München engagiert. Die Basketballer des FC Bayern führen bereits ein Team in "NBA2k" unter dem Namen "Bayern Ballers Gaming". Der Verein gehört damit zu den wenigen Bundesliga-Clubs, die noch kein eigenes E-Sport-Team in Fußballsimulationen betreiben. Die meisten davon unterhalten Teams, die in "FIFA 20" antreten.

Der FC Bayern wird mit neun anderen Clubs an der "eFootball-Liga" teilnehmen. Alle Vereine stellen ein eigenes, dreiköpfiges E-Sport-Team, das im 3-gegen-3-Modus im Spiel "eFootball PES 2020" antreten wird.

An insgesamt neun Spieltagen spielen die Mannschaften je zwei Partien, in denen sie für einen Sieg drei Punkte und für ein Unentschieden einen Punkt erhalten. Die erste Ligaphase beginnt bereits am Samstag in Barcelona und soll bis April andauern. Die sechs besten Teams kommen dann in die K.o.-Phase im Mai, in der der Champion der Saison ausgespielt wird.

