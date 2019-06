Charly Hübner geht in Serie. Foto: Gregor Fischer Gregor Fischer

Es spukt im Plattenbau und mittendrin: Charly Hübner. Der Pay-TV-Sender Sky setzt in einer neuen Serie auf Horror.

München (dpa) - Charly Hübner ("Polizeiruf 110") spielt in einer neuen Horrorserie des Pay-TV-Senders Sky mit. Der 46-Jährige steht ab September zusammen mit Alexander Scheer ("Gundermann"), Tristan Göbel ("Tschick"), Lilith Stangenberg ("Wild") und Daniel Sträßer ("Charité") vor der Kamera.

Gedreht wird "Hausen", eine moderne Spukhaus-Geschichte. "Ein Hochhaus kontrolliert die Gefühle seiner Bewohner", erläutert Produzent Marco Mehlitz. "Mit 'Hausen' wird eine Welt entstehen, die uns vertraut erscheint, die aber auch beklemmend ist, verstört und uns bedrohlich nahekommt."

Zum Inhalt: Nach dem Tod seiner Mutter zieht der 16-jährige Juri (Tristan Göbel) mit seinem Vater Jaschek (Charly Hübner) in einen heruntergekommenen Plattenbau am Rande der Stadt. Jaschek ist Hausmeister in dem störungsanfälligen Gebäude. Sein Sohn bemerkt nach und nach, dass unbemerkt von den Bewohnern noch etwas anderes dort haust.

Mitteilung