So langsam werden die Namen der "Let's Dance"-Kandidat*innen bekannt. Dabei ist in diesem Jahr auch die Sängerin Kerstin Ott, die unter einer ganz bestimmten Bedingung zugesagt hat.

Köln (dpa) - Erstmals gibt es bei der TV-Show "Let's Dance" ein gleichgeschlechtliches weibliches Tanzpaar. Das berichtete der Privatfernsehsender RTL am Mittwoch in Köln.

"Für mich wäre es merkwürdig, mit einem Mann zu tanzen", sagt die lesbische Sängerin Kerstin Ott ("Die immer lacht"), die bei der neuen Staffel ab 15. März mitmacht.

Dass sie eine Tanzpartnerin und keinen Mann als Tanzpartner bekommt, war für die 37-Jährige demnach Voraussetzung, um an "Let's Dance" teilzunehmen. "Es ist schön zu zeigen, dass es auch mehr gibt als diesen klassischen Tanz", so Ott. Sie habe Lust auf die Herausforderung, auch wenn Tanzen in der Vergangenheit "eher ein kleiner Alptraum" für sie gewesen sei.

Laut RTL übernimmt Ott, die seit 2017 mit einer Frau verheiratet ist, den sogenannten männlichen Part bei den Tanzschritten. Weitere bisher bekannte "Let's Dance"-Kandidatinnen sind dieses Jahr Nazan Eckes, Barbara Becker und Ella Endlich.