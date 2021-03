Das Westderby zwischen den Borussias aus Dortmund und Mönchengladbach interessierte gestern Abend die meisten Zuschauer. Dahinter rangierte das ZDF-Liebesdrama.

Berlin (dpa) - Das Viertelfinal-Duell um den DFB-Pokal war am Dienstagabend ein Quotenhit zur besten Sendezeit. 6,52 Millionen Zuschauer (21,5 Prozent) verfolgten ab 20.45 Uhr im Ersten den 1:0-Sieg von Borussia Dortmund über Borussia Mönchengladbach.

Halbwegs mithalten konnte da nur das ZDF. Dessen Liebesdrama "Inga Lindström: Lilith und die Sache mit den Männern" mit Sinja Dieks und Christian Clauß kam ab 20.15 Uhr auf 4,68 Millionen (14,2 Prozent).

ProSieben hatte einen starken Auftritt mit der Musikshow "The Masked Singer". Doch ging die Einschaltquote auf hohem Niveau erneut leicht zurück. 3,15 Millionen (10,7 Prozent) schalteten im Gesamtpublikum ein. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen betrug 22,5 Prozent, in der Vorwoche waren es in der Zielgruppe noch 26,1 Prozent gewesen.

Mit der Krimireihe "Ein starkes Team" auf ZDFneo verbrachten 2,03 Millionen (6,1 Prozent) den Abend. RTL strahlte den amerikanischen Actionreißer "Das A-Team - Der Film" mit Liam Neeson und Bradley Cooper aus, das wollten 1,45 Millionen (4,6 Prozent) sehen. Die RTLzwei-Gesellschaftsreportage "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" guckten 1,28 Millionen (4,0 Prozent).

Bei der US-Krimiserie "Navy CIS" auf Sat.1 waren 1,17 Millionen (3,5 Prozent) an den Bildschirmen dabei. Die Vox Dokusoap "Hot oder Schrott - Die Allestester" kam auf 1,03 Millionen (3,2 Prozent). Die Komödie "Bedtime Stories" auf Kabel eins schalteten 550 000 (1,7 Prozent) ein.

