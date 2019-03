Mit Hilfe der Immobilienmaklerin Jenny Winter (Barbara Wussow) plant Bürgermeister Wolfgang Wöller (Fritz Wepper) einen Luxus-Bunker für Weltuntergangs-Paniker. Foto: Barbara Bauriedl/ARD

Barbara Bauriedl

Für Fans ist das Warten vorbei. "Um Himmels Willen" startet erfolgreich in die 18. Staffel, mehr Zuschauer hat am selben Abend nur noch die ARD-Serie "In aller Freundschaft".

Berlin (dpa) - "Um Himmels Willen" meldet sich nach längerer Pause mit einer neuen Staffel erfolgreich zurück. Die populäre Familienserie mit Fritz Wepper als auf Krawall gebürstetem Bürgermeister, der den Nonnen des örtlichen Klosters weiterhin das Leben schwer macht, kam ab 20.15 Uhr auf 5,00 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil für die neue Folge "Dunkle Wolken" im Ersten lag bei 15,6 Prozent. Gleich anschließend schaffte es die ARD-Krankenhausserie "In aller Freundschaft" ab 21 Uhr sogar auf 5,28 Millionen und 16,9 Prozent Marktanteil. Die "Tagesschau" um 20 Uhr interessierte allein im Ersten 4,29 Millionen (14,0 Prozent). Das ZDF zeigte ab 20.15 Uhr einen "Gartencenter-Check" in seiner Doku-Reihe "ZDFzeit". Dafür schalteten 2,96 Millionen Zuschauer (9,3 Prozent) ein. Auf ZDFneo sahen 2,32 Millionen (7,3 Prozent) die Wiederholung des "Friesland"-Krimis "Krabbenkrieg", auf Sat.1 im Schnitt 2,19 Millionen (6,9 Prozent) die Krimiserie "Navy CIS" und auf RTL 2,11 Millionen (6,6 Prozent) die Anwaltsserie "Beck is back!". Für die Vox-Reihe "Ewige Helden" interessierten sich 1,45 Millionen (4,8 Prozent), für die ProSieben-Gründershow "Das Ding des Jahres" 1,41 Millionen (5,0 Prozent), für die Sozialreportage "Hartz und herzlich" auf RTL II im Schnitt 1,75 Millionen (5,7 Prozent) und für die Kriminalkomödie "Der Supercop" auf Kabel eins 1,20 Millionen (4,0 Prozent). Um Himmels Willen

