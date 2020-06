Die Zuschauerzahlen hielten sich am Mittwochabend in einem überschaubaren Rahmen. Rund 3 Millionen hatten Lust auf "Da kommst Du nie drauf!".

Berlin (dpa) - Mit der Quizshow "Da kommst Du nie drauf!" hat das ZDF am Mittwochabend den TV-Quotensieg erzielt. Um 20.15 Uhr schalteten 3,07 Millionen Zuschauer ein. Das entspricht einem Marktanteil von 12 Prozent.

Dahinter lag das Erste mit der Tragikomödie "Now or never" mit 2,7 Millionen (10,5 Prozent). ZDFneo zog mit einem "Wilsberg"-Krimi 1,75 Millionen (6,8 Prozent) an.

Der Privatsender RTL verbuchte mit der Ranking-Show "Die 25: Tragisch oder wunderbar?" 1,67 Millionen (6,5 Prozent). Kabeleins strahlte den Thriller "Die Knochenjäger" aus - das interessierte 1,37 Millionen (5,4 Prozent). ProSieben zeigte die Arztserie "Grey's Anatomy" - das wollten 1,13 Millionen (4,4 Prozent) sehen. Mit der Show "The Mole - Wem kannst Du trauen?" auf Sat.1 verbrachten 1,03 Millionen (4,1 Prozent) den Abend. Vox zog mit der Detektivserie "Magnum P.I." 980.000 Zuschauer (3,9 Prozent) an.

