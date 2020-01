In Magdeburg haben Unbekannte einen Kinderwagen angezündet. Ein Säugling kam ins Krankenhaus

Magdeburg l Am Freitag, 10. Januar 2020, geriet in der Magdeburger St.-Michael-Straße gegen 19 Uhr ein in einem Mehrfamilienhaus im Hausflur abgestellter Kinderwagen aus bislang nicht bekannten Gründen in Brand. Durch Hausbewohner konnte der Kinderwagen noch vor Eintreffen der alarmierten Feuerwehr gelöscht werden. Durch den Brand wurden auch ein Türrahmen und das Türblatt der Wohnung einer 37-jährigen Mieterin beschädigt. Ihr drei Monate alter Säugling wurde vorsorglich zu einer Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.