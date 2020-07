Beim Trainingsauftakt am Sonnabend waren in Halberstadt drei neue Gesichter dabei.

Halberstadt l Wobei das eine gar nicht so neu ist, denn Patrick Baudis war schon mal vor drei Jahren beim VfB Germania. Dagegen betreten Niclas Knoop und Gino Dörnte Neuland im Vorharz.

Germania holt Junioren-Nationalspieler

Trainer Danny König und der Sportliche Leiter Enrico Gerlach ist es gelungen, unter anderem einen Junioren-Nationalspieler in den Vorharz zu lotsen.

Talent mit viel Potenzial

Im kommenden Spieljahr wird beim VfB Germania Halberstadt ein Defensiv-Akteur im Friedensstadion auflaufen, der bereits in Junioren-Auswahlmannschaften des DFB zum Einsatz kam. Niclas Knoop wechselt aus der U19-Mannschaft des Bundesligisten Borussia Dortmund nach Halberstadt. Der gebürtige Berliner durchlief seit 2015 die Nachwuchsabteilungen des BVB und kam dabei in der U17- und U19-Bundesliga zum Einsatz. Zudem sammelte der Abwehrspieler auch international bereits Erfahrungen. Neben fünf Begegnungen in der Youth League (U19 Campions-League/d. Red.) kam der 19-Jährige auch in der U15- und U17-Nationalmannschaft zum Einsatz. „Niclas ist ein sehr interessanter Spieler für uns. Er möchte den Schritt in den Profibereich schaffen und ich denke, dass er bei uns auch die nötige Spielpraxis erhalten wird, um sich für höhere Aufgaben zu empfehlen“, freute sich Gerlach auf die kommende Serie.

Bilder Germanias Sportchef Enrico Gerlach begrüßte Niclas Knoop sowie Gino Dörnte (links) in Halberstadt. Foto: Verein



Dörnte kommt aus Nordhausen

Bei einem weiteren Neuzugang wurde der VfB beim insolventen FSV Wacker Nordhausen fündig. Vom Regionalliga-Absteiger FSV Wacker wechselt Gino Dörnte in die Domstadt. Der 20-Jährige kam in der abgelaufenen Spielzeit auf acht Einsätze für Wacker in der Regionalliga und empfahl sich zuvor in der Zweitvertretung des FSV für höhere Aufgaben. Nach dem Rückzug Nordhausen schlägt der Außenspieler nun ein neues Kapitel auf. „Wir freuen uns auf den Jungen. Wir haben mit Gino auf der Außenbahn Qualität gewonnen und seine Flanken werden sicher für Gefahr sorgen. Er verfügt über eine große Dynamik und möchte nach dem Abstieg von Nordhausen sich nun nochmal beweisen“, sagte der Sportlicher Leiter.

Um das straffe Regionalliga-Programm von August 2020 bis Juni 2021 zu meistern, wurde außerdem Patrik Baudis verpflichtet. Der 23-Jährige kommt vom Oberligisten 1. FC Lok Stendal und lief bereits 2017 für die Germania auf.