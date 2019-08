Andre Hoffmann (l) hat seinen Vertrag in Düsseldorf verlängert. Foto: Patrick Seeger Patrick Seeger

Düsseldorf (dpa) - Fortuna Düsseldorf hat sich die Dienste von Andre Hoffmann langfristig gesichert. Der Innenverteidiger verlängerte seinen Vertrag vorzeitig bis 2023, teilte der Club mit.

"In den letzten Jahren ist hier im Verein rund um unsere Mannschaft, das Trainerteam und insbesondere die Fans einiges entstanden und zusammengewachsen. Ich werde alles daran setzen, an der positiven Entwicklung der letzten Jahre weiterhin mitzuwirken", sagte der 26-Jährige.

Hoffmann spielt seit 2017 in Düsseldorf und hat seitdem 45 Pflichtspiele für Fortuna absolviert. "Dass wir ihn langfristig an uns binden konnten, ist ein klares Zeichen in Richtung Zukunft. Wir möchten das Korsett unseres Teams zusammenhalten", sagte Sportvorstand Lutz Pfannenstiel.

