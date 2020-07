Düsseldorf (dpa) - Fußball-Nationalspieler Matthias Ginter schließt eine Zukunft bei Borussia Mönchengladbach über sein Vertragende 2021 hinaus nicht aus.

"Ich kann mir schon vorstellen, die nächsten Jahre in Gladbach zu bleiben. Es gab bisher aber noch keine Gespräche, weil es im Moment durch Corona auch wichtigere Themen gibt", sagte der 26 Jahre alte Abwehrchef des Champions-League-Teilnehmers der "Bild"-Zeitung.

Für ihn sei es die bislang "konstanteste Saison" gewesen, meinte der Innenverteidiger. "Das Feedback von den Verantwortlichen im Club und der Nationalmannschaft war durchweg positiv. Ich werde wie seit Jahren jeden Tag an mir arbeiten, um diese Entwicklung von mir und des Teams weiter voranzutreiben", sagte Ginter, der in 36 von 42 Gladbacher Pflichtspielen in dieser Saison auf dem Platz stand.

Interview Bild-Zeitung