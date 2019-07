Hechtet wohl bald in England nach Bällen: Schalkes Ralf Fährmann. Foto: Bernd Thissen Bernd Thissen

Gelsenkirchen (dpa) - Torhüter Ralf Fährmann steht nach Informationen mehrerer Medien vor einem Wechsel vom Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 in die englische Premier League. Demnach will Aufsteiger Norwich City den 30 alten Torhüter für ein Jahr ausleihen.

Ein Wechsel könnte dem Schlussmann wieder zu einem Stammplatz verhelfen, den er beim Fußball-Bundesligisten in der vergangenen Saison an den jüngeren Alexander Nübel verloren hatte. Trainer in Norwich ist der Deutsche Daniel Farke.

