Gelsenkirchen (dpa) - Der FC Schalke 04 hat den Vertrag mit Linksverteidiger Bastian Oczipka um drei weitere Jahre bis zum Sommer 2023 verlängert. Das teilten die Schalke mit.

Der 31-Jährige war 2017 von Eintracht Frankfurt nach Gelsenkirchen gekommen und verpasste in dieser Saison bislang keine einzige Sekunde eines Pflichtspiels. "Wir haben eine tolle Mannschaft, die mit ihrer Entwicklung noch nicht am Ende ist", sagte Oczipka, dessen bisheriger Vertrag am Saisonende ausgelaufen wäre.

