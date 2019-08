Frankfurt/Main (dpa) - Die Rückkehr von Nationaltorhüter Kevin Trapp zum Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt ist nach Informationen des TV-Senders Sky perfekt.

Der 29-Jährige soll am Mittwoch in Frankfurt den Medizincheck absolvieren und dann einen Fünfjahresvertrag unterschreiben, wie Sky am Dienstagabend berichtete. Trapp war bereits in der Vorsaison ein halbes Jahr von Paris Saint-Germain an die Hessen ausgeliehen. Frankfurt wollte ihn danach unbedingt behalten. Zuletzt hatte Trapp noch mit dem französischen Meister die China-Tour absolviert und dort den französischen Supercup gegen Pokalsieger Stade Rennes gewonnen.

Den brasilianischen Innenverteidiger Tuta haben die Frankfurter an den belgischen Erstligisten KV Kortrijk verliehen, teilten die Hessen mit. Der 20-Jährige unterschrieb dort einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020 ohne Kaufoption. Tuta war in der Winterpause vom FC São Paulo zur Eintracht gekommen. "Im letzten halben Jahr hat sich Tuta sehr gut entwickelt - auf und neben dem Platz. Wir sind sehr mit ihm zufrieden und sehen ihn perspektivisch bei uns. Jetzt ist es für ihn aber erst einmal wichtig, dass er auf möglichst gutem Niveau Spielpraxis sammelt", sagte Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic.

Bericht Sky