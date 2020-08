Wird vom FC Bayern an den 1. FC Nürnberg ausgeliehen: Torwart Christian Früchtl. Foto: Peter Kneffel/dpa Peter Kneffel

Nürnberg (dpa) - Der FC Bayern München leiht Torwart-Talent Christian Früchtl (20) und Offensiv-Hoffnung Sapreet Singh (21) an den 1. FC Nürnberg aus.

"Christian ist der talentierteste und beste deutsche Torwart in seiner Altersklasse. Mit ihm erhöhen wir die Qualität in unserem Torhüterteam noch einmal", sagte Sportvorstand Dieter Hecking laut Mitteilung. "Beim Club möchte er den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen."

Singh ist für Hecking "ein Top-Talent, das im offensiven Mittelfeld zu Hause ist. Neben seinen ersten Profieinsätzen war er einer der herausragenden Spieler in der Mannschaft des Drittliga-Meisters. Wir hoffen, dass Sapreet sein spielerisches und technisches Potenzial bei uns einbringen wird", kommentierte der Sportvorstand.

Der 20 Jahre alte Torwart Früchtl absolvierte in der abgelaufenen Saison 27 Spiele für die Münchner Drittliga-Mannschaft, mit der er Meister wurde. Der langjährige Jugend-Nationaltorhüter trainierte am Freitagnachmittag erstmals mit dem neuen Team.

Der 21-jährige Singh hatte mit sieben Toren und sieben Vorlagen ebenfalls maßgeblichen Anteil an der Drittliga-Meisterschaft des FC Bayern II. Der Neuseeländer bestritt auch zwei Bundesligaspiele. "Ich möchte den nächsten Schritt machen und meinen Teil dazu beitragen, dass dieser Club eine erfolgreiche Saison spielt", sagte Singh.

Nach Mittelfeld-Talent Tom Krauß (19/RB Leipzig) und Früchtl ist Singh der dritte Sommer-Neuzugang des "Clubs". Die Dauer der Leihgeschäfte wurde nicht bekanntgegeben.

"Ich freue mich auf den Club und die neue Saison. Mein Ziel ist es, dazu beizutragen, dass der FCN eine erfolgreiche Saison spielt. Darüber hinaus möchte ich, wenn möglich, höherklassig Spielpraxis sammeln und mich auf Profiniveau beweisen", sagte Früchtl. In der vergangenen Saison war Christian Mathenia (28) der Stammtorhüter, der wegen eines Kniescheibenbruchs aber länger ausfiel.

© dpa-infocom, dpa:200807-99-83958/3

